Трамп раптово "охолов" до Нобелівської премії миру

В американського президента запитали, чи може війна з Іраном підвищити його шанси на отримання престижної нагороди.

"Я не знаю. Мене це не цікавить", - відповів Трамп.

Президент США також розповів, що не обговорював питання Нобелівської премії під час розмов з іноземними лідерами після початку операції в Ірані.

"Ні, я не говорю про Нобелівську премію", - підкреслив він.

Трамп та Нобелівська премія миру

Цього року Трамп неодноразово заявляв, що йому вдалося завершити низку затяжних воєн, зокрема сприяти досягненню мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС відповідно до американського плану врегулювання ситуації в Секторі Газа.

Втім, Норвезький нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо. Водночас вона заявила, що присвячує нагороду президентові США Дональду Трампу.

Після цього Трамп провів розмову з Мачадо - вже після того, як його адміністрація розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політично вмотивованим.