UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп раптово "охолов" до Нобелівської премії миру

16:40 13.03.2026 Пт
2 хв
Трамп неочікувано змінив риторику щодо премії, про яку раніше мріяв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп раптово передумав обговорювати тему можливого отримання Нобелівської премії миру.

В американського президента запитали, чи може війна з Іраном підвищити його шанси на отримання престижної нагороди.

"Я не знаю. Мене це не цікавить", - відповів Трамп.

Президент США також розповів, що не обговорював питання Нобелівської премії під час розмов з іноземними лідерами після початку операції в Ірані.

"Ні, я не говорю про Нобелівську премію", - підкреслив він.

Трамп та Нобелівська премія миру

Цього року Трамп неодноразово заявляв, що йому вдалося завершити низку затяжних воєн, зокрема сприяти досягненню мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС відповідно до американського плану врегулювання ситуації в Секторі Газа.

Втім, Норвезький нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо. Водночас вона заявила, що присвячує нагороду президентові США Дональду Трампу.

Після цього Трамп провів розмову з Мачадо - вже після того, як його адміністрація розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політично вмотивованим.

16 січня Мачадо передала медаль Нобелівської премії Трампу, відзначивши його розуміння ситуації у Венесуелі. Це сталось після того, як США провели операцію у Венесуелі та захопили Ніколаса Мадуро.

Водночас, у Нобелівському фонді наголосили, що правила не передбачають можливості передачі чи відкликання премії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранНобелівська преміяДональд Трамп