Трамп и Путин обсудили Украину на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Белого дома в Twitter.

Как сообщается, в ходе встречи лидеры США и России обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном.

Кроме того, Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам каждой страны и интересам всего мира".

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G20 в японской Осаке началась встреча лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации. Планировалось, что в ходе встречи будут подняты вопросы Сирии, Венесуэлы, Ирана и Украины.

РБК-Украина писало, что во время встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 Дональд Трамп планирует поднять вопрос освобождения украинских моряков из российского плена.

Ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20. В ходе встречи лидеры обсудили поддержку украинских экономических реформ и ситуацию с Ираном.

Отметим, что на саммите G20 в Осаке запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Макрон планирует обсудить проведение саммита в "нормандском формате" по ситуации в Донбассе.