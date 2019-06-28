На саммите G20 началась встреча Трампа и Путина

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Reuters)

Лидеры стран планируют обсудить Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин начали двустороннюю встречу в рамках саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, во время почти часовой встречи лидеры США и России обсудят вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии и Венесуэле. Также на обсуждение будут вынесены вопросы Украины и обострения ситуации с Ираном.

В начале встречи президент США предложил обсудить вопросы торговли, комерции и разоружения.

"У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы", - заявил Трамп.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США Уильям Тейлор рассказал, что во время встречи с Путиным на саммите в Осаке Трамп поднимет вопрос освобождения украинских моряков, которые находятся в российском плену.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20. В ходе встречи лидеры обсудили поддержку украинских экономических реформ и ситуацию с Ираном.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на полях G20 обсудит с российским президентом Владимиром Путиным подготовку саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня, 28 июня в японской Осаке стартовал саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20). Саммит начался со встречи президента США Дональда Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ.