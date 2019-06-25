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Трамп обсудит вопрос освобождения украинских заложников на саммите G20

Новости » Политика    25.06.2019 - 18:00
Трамп обсудит вопрос освобождения украинских заложников на саммите G20
Фото: Уильям Тейлор (РБК-Украина)

В США надеются, что многие мировые лидеры поднимут этот вопрос в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, глава США также поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.

"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин озвучил условия освобождения украинских политзаключенных. По словам главы РФ, вопросы подобного рода должны "решаться в комплексе".

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля не будет меняться по поводу возможности освобождения 24 украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

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