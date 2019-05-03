Трамп и Путин обсудили Украину

Президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Трамп подчеркнул продуктивность разговора с Путиным.

"Провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил задолго до того, как началась "охота на ведьм" (расследование о вмешательстве РФ в выборы президента США, - ред.), ладить с Россией, Китаем и всеми - это хорошо, а не плохо. Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и даже "обман России". Очень продуктивный разговор!" - написал Трамп.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин по телефону обсудили итоги расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Сандерс заявила, что разговор продолжался немногим более часа. Отмечалось, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и Венесуэлы, а также возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продление текущих соглашений.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле советники Трампа и Путина провели встречу в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что советники президентов обсудили "вопросы двусторонних отношений" России и США. Песков также отрицательно ответил на вопрос, шла ли речь о возможной встрече лидеров Соединенных Штатов Америки и России.

Добавим, ранее Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов и интервью, связанных с переговорами Трампа и Путина.