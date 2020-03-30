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Трамп и Путин договорились работать над оживлением мировой экономики, - Белый дом

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 22:13
Трамп и Путин договорились работать над оживлением мировой экономики, - Белый дом
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Главы государств по телефону обсудили борьбу с последствиями коронавируса в мире

Президент США Дональд Трамп и президент Росси Владимир Путин договорились о важности стабилизации энергетических рынков на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.

Сообщается, что таких договоренностей главы государств достигли во время сегодняшнего телефонного разговора.

По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп и Путин согласились, что они будут "тесно сотрудничать" в рамках "Большой двадцатки" (G20) для борьбы с коронавирусом и оживления мировой экономики.

В администрации Путина отметили, что телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе США.

"Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики", - говорится на сайте Кремля.

Напомним, в Международном валютном фонде заявили, что пандемия коронавируса вогнала мировую экономику в рецессию.

Также РБК-Украина сообщало, что страны G20 приняли решение о вложении 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий экономического кризиса.

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