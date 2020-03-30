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Трамп і Путін домовилися співпрацювати для пожвавлення світової економіки, - Білий дім

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 22:13
Трамп і Путін домовилися співпрацювати для пожвавлення світової економіки, - Білий дім
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Глави держав по телефону обговорили боротьбу з наслідками коронавірусу у світі

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися про важливість стабілізації енергетичних ринків на тлі економічної кризи, яку викликала пандемія коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.

Повідомляється, що таких домовленостей глави держав досягли під час сьогоднішньої телефонної розмови.

За словами офіційного представника Білого дому Джадда Діра, Трамп і Путін погодилися, що вони будуть "тісно співпрацювати" в рамках "Великої двадцятки" (G20) для боротьби з коронавірусом і пожвавлення світової економіки.

В адміністрації Путіна відзначили, що телефонна розмова двох президентів відбулася з ініціативи США.

"Проведено також обмін думками щодо поточного стану світового ринку нафти. Домовлено про російсько-американські консультації щодо цього по лінії міністрів енергетики", - йдеться на сайті Кремля.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді заявили, що пандемія коронавірусу увігнала світову економіку в рецесію.

Також РБК-Україна повідомляло, що країни G20 прийняли рішення про вкладення 5 трлн доларів у світову економіку для подолання наслідків економічної кризи.

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