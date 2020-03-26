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Мировой кризис: страны G20 вложат 5 трлн долларов в мировую экономику

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 18:25
Мировой кризис: страны G20 вложат 5 трлн долларов в мировую экономику
Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

Также G20 окажут помощь ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Страны "Большой двадцатки" (G20) во время саммита приняли решение о вложении 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий экономического кризиса вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита G20.

Также лидеры G20 согласовали выделение помощи Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

"В настоящее время мы принимаем срочные и энергичные меры по поддержке наших экономик, защиты работников, наиболее пострадавших секторов, защиты уязвимых слоев населения посредством адекватной социальной защиты. Мы вкладываем в мировую экономику более 5 трлн долларов в рамках целенаправленной бюджетной политики, экономических мер и гарантийных схем противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта состоялся первый в истории саммит "Большой двадцатки" в формате видеоконференции. Решение о созыве внеочередного саммита G20 на прошлой неделе приняла Саудовская Аравия в связи с пандемией коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время экстренного саммита "Большой двадцатки" (G20) выступил за открытие границ для лиц, необходимых для борьбы с коронавирусом.

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