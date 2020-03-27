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Глава МВФ объявила о вхождении мировой экономики в рецессию

Новости » Финансовый кризис 2020     27.03.2020 - 17:16
Глава МВФ объявила о вхождении мировой экономики в рецессию
Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

О начале мирового кризиса объявлено официально

Мировая экономика уже находится в состоянии рецессии, а по итогам года ее объем сократится. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем обращении.

Как отметила Георгиева, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

По ее словам, мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис. "После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сообщила она.

Георгиева подчеркнула, что в связи с дефицитом средств во многих развивающихся странах МВФ изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования Фонда.

Отметим, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года.

Напомним, глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда коронавирус будет взят под контроль. По прогнозу Пауэлла это может произойти во второй половине года.

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