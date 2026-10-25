Трамп публічно підтвердив, що може перенести корпус для журналістів із Білого дому

Що передувало

Нагадаємо, днями The New York Times дізналося, що у серпні Трамп закликав тодішнього прес-секретаря Керолайн Лівітт перенести прес-конференції із зали для брифінгів імені Джеймса Бреді у Білому домі, хоча ця ідея так і не була реалізована.

За даними видання, президент США сказав своїм помічникам, що віддав би перевагу критий терапевтичний басейн, який був встановлений на цьому місці під час правління Франкліна Рузвельта. Як відомо, адміністрація Ніксона замінила цей басейн залом для прес-конференцій.

Додамо, що Трамп регулярно звинувачує американські ЗМІ у несправедливому висвітленні діяльності його адміністрації.

Наприклад, у вересні Трамп на короткий час заборонив журналістам CNN, MS NOW та Politico перебувати на території Білого дому та заявив, що інші ЗМІ можуть зіткнутися з аналогічними обмеженнями. Проте захисники свободи слова заявили, що цей крок порушує гарантії свободи преси, гарантовані першою поправкою до конституції США.

Незабаром Білий дім відновив їм доступ після ухвали федерального судді, який вважав заборону, ймовірно, неконституційною, хоча адміністрація Трампа все ще заперечує це рішення.