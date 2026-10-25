Трамп публично подтвердил, что может перенести корпус для журналистов из Белого дома

У себя в соцсетях Трамп опроверг публикацию о том, что он планирует снести пресс-зал Белого дома и восстановить на этом месте исторический бассейн. По его словам, ему "даже в голову не приходило сделать такую глупость".

В то же время президент США добавил, что может перевести пресс-корпус из нынешнего местоположения в Белом доме.

"Возможно, я перенесу Фейковые новости в менее неприятное место", - заявил Трамп.