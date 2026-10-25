Трамп публично подтвердил, что может перенести корпус для журналистов из Белого дома

Президент США Дональд Трамп подтвердил в субботу, что может перевести пресс-корпус Белого дома в другое место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
У себя в соцсетях Трамп опроверг публикацию о том, что он планирует снести пресс-зал Белого дома и восстановить на этом месте исторический бассейн. По его словам, ему "даже в голову не приходило сделать такую глупость".
В то же время президент США добавил, что может перевести пресс-корпус из нынешнего местоположения в Белом доме.
"Возможно, я перенесу Фейковые новости в менее неприятное место", - заявил Трамп.
Напомним, на днях The New York Times узнало, что в августе Трамп призвал тогдашнего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт перенести пресс-конференции из зала для брифингов имени Джеймса Брэди в Белом доме, хотя эта идея так и не была реализована.
По данным издания, президент США сказал своим помощникам, что поедпочел бы крытый терапевтический бассейн, который был установлен на этом месте во время правления Франклина Рузвельта. Как известно, администрация Никсона заменила этот бассейн залом для пресс-конференций.
Добавим, что Трамп регулярно обвиняет американские СМИ в несправедливом освещении деятельности его администрации.
Например, в сентябре Трамп на короткое время запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico находиться на территории Белого дома и заявил, что другие СМИ могут столкнуться с аналогичными ограничениями. Однако защитники свободы слова заявили, что этот шаг нарушает гарантии свободы прессы, гарантированные первой поправкой в конституции США.
Вскоре Белый дом восстановил им доступ после постановления федерального судьи, который счел запрет, вероятно, неконституционным, хотя администрация Трампа все еще оспаривает это решение.