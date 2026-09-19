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Трамп заборонив журналістам CNN і Politico відвідувати Білий дім через "фейкові новини"

00:48 19.09.2026 Сб
3 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп заборонив журналістам CNN і Politico відвідувати Білий дім через "фейкові новини" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що заборонить новинним телеканалам CNN та MS NOW, а також онлайн-виданню Politico відвідувати Білий дім. Причиною цього стали "фейкові новини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та трансляцію Білого дому.

У п'ятницю Трамп написав у соцмережах, що заборона набуде чинності "негайно". Причиною рішення він назвав несприятливе висвітлення діяльності його адміністрації.

Також лідер США пригрозив заборонити доступ до резиденції президента іншим ЗМІ, заявивши, що "інші ЗМІ, які розповсюджують фейкові новини, наслідують його приклад".

"ЗМІ не повинні мати можливість постійно писати чи повідомляти вигадки чи брехню, коли висвітлюють діяльність президента США, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.

Bloomberg пише, що якщо такий крок справді буде вжито, то він, ймовірно, викличе юридичні суперечки. Зокрема, раніше федеральні суди вже скасовували спроби адміністрації Трампа повністю заборонити журналістам доступ на територію Білого дому.

Що було у спілкуванні з пресою

Зазначимо, що ввечері 18 вересня Дональд Трамп вкотре поспілкувався з пресою в Овальному кабінеті. Журналісти коментуючи новий інцидент сказали йому, що кожен президент дає присягу домагатися Конституції. На це лідер США сказав:

"Я теж - набагато більше, ніж ви. Я заборонив їм доступ, тому що вони розповсюджують фейкові новини. Вже так набридло бачити ці фейкові новини", - відповів Трамп.

Крім цього, Трамп назвав The New York Times "фейковим виданням", а The Washington Post - огидним.

"Я не розумію, чому вони мають бути такими? Знаєте, у нас все йде так добре, а вони візьмуть найпозитивнішу історію і зроблять її максимально негативною", - пояснив він.

Крім того, Трамп сказав журналісту Bloomberg Кетрін Люсі, що він не любить "нечесну пресу, таку як ви", додавши, що "ви жахливі".

Позиція глави Пентагону

Варто також зазначити, що ввечері на одному із заходів виступав також голова Пентагону Піт Хегсет. У відрізку опублікованому Clash Report він також розкритикував ЗМІ.

"Єдині ЗМІ, які займаються фальшивою пропагандою краще за Іран, - це наші ЗМІ, схиблені на Трампі. Я серйозно. Це сумно", - заявив він.

Інші подібні інциденти

Минулого року Associated Press подало до суду на чиновників адміністрації Трампа після того, як Білий дім виключив їх з-поміж учасників президентських заходів, хоча репортерам, як і раніше, дозволялося працювати на території резиденції президента.

Окружний суддя спочатку став на бік AP, заявивши, що Білий дім не може карати ЗМІ за зміст їх матеріалів новин. Однак вищестоящий суд значною мірою призупинив дію судової заборони, винесеної суддею суду нижчестоящого суду. На справу чекає рішення апеляційного суду.

Також ми писали, що у листопаді 2025 року Трамп пригрозив британському мовнику BBC позовом на 1 млрд доларів. Він звинуватив видання втрутитися у попередні вибори через редагування однієї із президентських промов. До речі, ВВС пізніше визнало свою помилку.

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