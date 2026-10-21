Трамп намагається виселити пресу з Білого дому, - NYT

Президент США Дональд Трамп нещодавно знову просував ідею про те, щоб виселити представників ЗМІ із будівлі Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, наприкінці серпня під час однієї з останніх зустрічей із тоді ще спікером Білого дому Керолайн Лівітт в Овальному кабінеті, Трамп запропонував їй одну ідею у присутності кількох високопосадовців.

Він сказав їй вивести журналістів із зали для брифінгів імені Джеймса Бреді, що фактично означало б видалення організацій новин з Білого дому. За його словами, це стало б її "останньою спадщиною" на посаді прес-секретаря.

Однак за час перебування Лівітт у Білому домі ця пропозиція так і не отримала подальшого розвитку. За словами трьох людей, Трамп неодноразово протягом декількох місяців звертався до неї цим проханням. Але як відомо, 27 серпня Лівіт пішла з Білого дому через народження дитини.

Трамп говорив своїм помічникам, що хотів би відновити критий басейн, який президент Франклін Рузвельт побудував у 1933 році як лікувальну процедуру для своїх ніг, уражених поліомієлітом. Згодом, як відомо, Річард Ніксон накрив басейн, щоб звільнити місце для представників ЗМІ.

NYT пише, що хоча питання про перенесення ЗМІ з Білого дому може здатися відносно незначним, але враховуючи нападки Трампа на журналістів загалом, це мало б символічний характер.

Справа в тому, що близькість ЗМІ до будівлі виконавчої влади США давно є визнанням важливості вільної преси в конституційній демократії.

Крім того, це буде рішення, яке майбутнім президентам буде важко скасувати.

Також видання зазначає, що Трамп порушував ідею про виселення ЗМІ ще за часів першого терміну. Все більше людей з його оточення підтримують цю ідею.

Декілька людей з його найближчого оточення вважають, що перемир'я ЗМІ, швидше за все, в будівлю Виконавчого офісу Ейзенхауера через дорогу, може стати останнім етапом у низці масштабних атак на пресу, які вже зайшли далі, ніж більшість із них чекала.

Ще 27 вересня Трамп опублікував у соцмережах пару зображень, що показують зал для брифінгів у його нинішньому вигляді, з підписом "Фейкові новини", а також ще одне зображення, на якому це приміщення представлене у вигляді позолоченого басейну, з підписом "Басейн ФДР".