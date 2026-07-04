Зеленський провів телефонну розмову із Трампом, - Axios

Зеленський привітав Трампа та закликав допомогти з ППО

Нагадаємо, сьогодні США святкують День незалежності своєї країни. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський уже вітав Трампа та американський народ зі святом.

Він зазначив, що Україна та США об'єднані загальними цінностями, а також додав, що американське лідерство сьогодні є запорукою захисту свободи у всьому світі.

Крім цього, Зеленський висловив подяку США за надану допомогу, а в зверненні до ОБСЄ закликав партнерів, і насамперед Сполучені Штати – надати ракети Patriot для захисту від російської балістики.

Також додамо, що кілька тижнів тому Зеленський та Трамп зустрілися на саміті G7. За даними Financial Times, лідер США був захоплений кампанією України з далекобійних ударів углиб території Росії.

Крім того, низка європейських лідерів зазначали, що Трамп став на бік України.