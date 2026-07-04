Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - Axios

Зеленский поздравил Трампа и призвал помочь с ПВО

Напомним, сегодня США празднуют День независимости своей страны. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский уже поздравлял Трампа и американский народ с праздником.

Он отметил, что Украина и США объединены общими ценностями, а также добавил, что американское лидерство сегодня является залогом защиты свободы по всему миру.

Помимо этого, Зеленский выразил благодарность США за предоставленную помощь, а в обращении к ОБСЕ призвал партнеров, и в первую очередь Соединенные Штаты - предоставить ракеты Patriot для защиты от российской баллистики.

Также добавим, что пару недель назад Зеленский и Трамп встретились на саммите G7. По данным Financial Times, лидер США был восхищен кампанией Украины по дальнобойным ударам вглубь территории России.

Кроме того, ряд европейских лидеров отмечали, что Трамп стал на сторону Украины.