Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США

Україна та США об'єднані спільними цінностями, а американське лідерство сьогодні є запорукою захисту свободи у всьому світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Про силу американської мрії

Глава держави підкреслив, що американська мрія про незалежну та вільну країну вже два з половиною століття слугує орієнтиром для інших народів. Зокрема, у 20 столітті саме допомога США вберегла світ від влади тиранів та заклала основу для тривалого миру.

Зараз, під час повномасштабної війни Росії проти України, український народ бореться за свою незалежність із тією ж енергією, з якою американці колись виборювали власну свободу.

Подяка за зброю та технології

Зеленський висловив глибоку вдячність Сполученим Штатам за підтримку та надання критично важливого озброєння.

"Американська зброя, від "джавелінів", які президент США Дональд Трамп вирішив передати Україні, до "петріотів", які найбільш надійно бережуть життя наших людей, - усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу", - зазначив президент.

Він додав, що коли Україна звертається до Америки по системи Patriot, вона вірить у спільні цінності, які працюють і сьогодні.

Привітання та віра у спільний мир

Глава держави висловив офіційні побажання стратегічному партнеру з нагоди національного свята.

"Я бажаю Америці щасливого 4 липня, президенту Америки і всім американцям - тільки успіхів, а нам усім у світі, хто Америку цінує, - плідної співпраці", - наголосив Зеленський.

Наприкінці свого звернення президент висловив упевненість, що у тісній взаємодії вільні люди обов'язково здолають зло та досягнуть стабільного миру.