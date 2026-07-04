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Зеленський провів телефонну розмову із Трампом, - Axios

22:20 04.07.2026 Сб
2 хв
Що відомо про розмову?
aimg Едуард Ткач
Зеленський провів телефонну розмову із Трампом, - Axios Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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У суботу, 4 липня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда в соцмережі Х.

Деталі розмови поки що невідомі, проте відомо, що Зеленський привітав Трампа з ювілеєм незалежності США.

"За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, президент України Зеленський у суботу поговорив із президентом Трампом та привітав його з 250-річчям незалежності США", - написав Барак Равід.

Зеленський привітав Трампа та закликав допомогти з ППО

Нагадаємо, сьогодні США святкують День незалежності своєї країни. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський уже вітав Трампа та американський народ зі святом.

Він зазначив, що Україна та США об'єднані загальними цінностями, а також додав, що американське лідерство сьогодні є запорукою захисту свободи у всьому світі.

Крім цього, Зеленський висловив подяку США за надану допомогу, а в зверненні до ОБСЄ закликав партнерів, і насамперед Сполучені Штати – надати ракети Patriot для захисту від російської балістики.

Також додамо, що кілька тижнів тому Зеленський та Трамп зустрілися на саміті G7. За даними Financial Times, лідер США був захоплений кампанією України з далекобійних ударів углиб території Росії.

Крім того, низка європейських лідерів зазначали, що Трамп став на бік України.

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