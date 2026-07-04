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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - Axios

22:20 04.07.2026 Сб
2 мин
Что известно о разговоре?
aimg Эдуард Ткач
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - Axios Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Детали разговора пока неизвестны, однако известно, что Зеленский поздравил Трампа с юбилеем независимости США.

"По информации источника, знакомого с ситуацией, президент Украины Зеленский в субботу поговорил с президентом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США", - написал Барак Равид.

Зеленский поздравил Трампа и призвал помочь с ПВО

Напомним, сегодня США празднуют День независимости своей страны. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский уже поздравлял Трампа и американский народ с праздником.

Он отметил, что Украина и США объединены общими ценностями, а также добавил, что американское лидерство сегодня является залогом защиты свободы по всему миру.

Помимо этого, Зеленский выразил благодарность США за предоставленную помощь, а в обращении к ОБСЕ призвал партнеров, и в первую очередь Соединенные Штаты - предоставить ракеты Patriot для защиты от российской баллистики.

Также добавим, что пару недель назад Зеленский и Трамп встретились на саммите G7. По данным Financial Times, лидер США был восхищен кампанией Украины по дальнобойным ударам вглубь территории России.

Кроме того, ряд европейских лидеров отмечали, что Трамп стал на сторону Украины.

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