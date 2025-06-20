Трамп "протягом двох тижнів" вирішить, чи втручатись у конфлікт Ірану та Ізраїля, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів прийме рішення щодо участі Вашингтона у війні між Ізраїлем та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Кароліну Левітт, яку цитує Reuters.
За словами Левітт, рішення участі США у конфлікті потребує часу з огляду на те, що існує ймовірність переговорів з Іраном, які "можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому".
Прессекретар також відзначила, що Білий дім налаштований на дипломатичне розв'язання питання з Іраном, але пріоритетом є забезпечення того, щоб Тегеран ніколи не зміг отримати ядерну зброю.
"Президент завжди зацікавлений у дипломатичному вирішенні... якщо є шанс для дипломатії, президент завжди ним скористається... Але я додам, що він не боїться використовувати і силу", - зауважила Левітт.
13 червня Ізраїль, в рамках операції "Левиний народ", атакував військові та ядерні об'єкти Ірану. Під час обстрілу були ліквідовані високопоставлені офіцери та спеціалісти, які причетні до розвитку ядерної програми Тегерана. Відтоді обидві країни щодня обмінюються жорстокими обстрілами.
Вчора, 19 січня, Іран вкотре атакував ракетами Ізраїль. Тоді ж під обстріл потрапила лікарня в Беер-Шеві. Після цього голова Міністерства оборони Ісраель Кац заявив, що його країна посилить інтенсивність ударів по території Ірану.
Пізніше він стверджував, що для досягнення всіх цілей аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".
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