Трамп проти Каліфорнії. Чому рейди проти мігрантів спричинили бунти в США

А 14 червня, на день народження Трампа, по всій країні пройшли масштабні мітинги під гаслом "No Kings" (жодних королів), спрямовані загалом проти політики Трампа. Сотні тисяч американців вийшли на вулиці у 2 тисячах міст. До слова, на день народження Трампа також відбувся військовий парад.

