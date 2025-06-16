Трамп против Калифорнии. Почему рейды против мигрантов вызвали бунты в США
В американском Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционных рейдов, которые уже получили яркий политический оттенок.
РБК-Украина рассказывает о причинах протестов, реакции на них Дональда Трампа и о политическом подтексте событий.
Главное:
- Как локальные протесты повлияли на политику в США?
- Почему Трамп и губернатор Калифорнии не могут прийти к согласию?
- Как протесты могут использовать Трамп и его противники?
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп столкнулся с первым по-настоящему серьезным вызовом внутри страны. В одном из крупнейших городов страны – Лос-Анджелесе – вспыхнули протесты против жестких действий Миграционной и таможенной правоохранительной службы (ICE).
6 июня Служба начала серию рейдов, направленных на задержание нелегальных мигрантов. ICE задержала не менее 100 человек, в том числе и тех, кто не был замечен в криминале. Рейды проводили федеральные агенты в тактическом снаряжении, что вызвало возмущение местных общин, особенно в районах, где много выходцев из Латинской Америки. Местные жители и активисты восприняли эти действия как агрессивные и направленные на запугивание иммигрантов.
Не случайно, что это произошло именно в Калифорнии. Штат стабильно голосует за демократов, которые являются оппонентами Трампа и одновременно доля людей латиноамериканского происхождения в нем выше, чем где-либо.
Буквально на третий день протестов, которые часто переходили в массовые беспорядки, в ситуацию вмешалась центральная власть. Дональд Трамп самовольно подчинил себе Национальную гвардию штата Калифорния. В Лос-Анджелесе, хоть не сразу, но ввели комендантский час. Впоследствии протесты перекинулись на другие города по всем США, хотя и не стали такими массовыми как в Калифорнии.
Кроме того, Трамп отправил в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев. В администрации президента США решение обосновали "усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий".
А 14 июня, в день рождения Трампа, по всей стране прошли масштабные митинги под лозунгом "No Kings" (никаких королей), направленные в целом против политики Трампа. Сотни тысяч американцев вышли на улицы в 2 тысячах городов. К слову, в день рождения Трампа также состоялся военный парад.
От протестов до политического противостояния
Несмотря на то, что протесты продолжаются, главным в этой ситуации является политический подтекст. Как правило, президент подчиняет себе Национальную гвардию по обращению губернатора штата, когда на местном уровне не удается преодолеть кризис. Это может происходить не только в случае беспорядков, но и, например, стихийных бедствий и других подобных ситуаций.
Однако на этот раз Трамп взял под контроль Нацгвардию самостоятельно, без обращения губернатора. Такой шаг является беспрецедентным в современной истории США. Это произошло впервые с 1965 года. Тогда президент Линдон Джонсон подчинил себе Национальную гвардию штата Алабама, чтобы защитить участников марша за гражданские права от сторонников сегрегации и адептов "Ку-клус-клана".
Протестующие в Лос-Анджелесе (фото: Getty Images)
Политические оппоненты Трампа, в частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, называют действия Трампа "незаконными" и "умышленно провокационными".
"Трамп хочет нарушить Конституцию и вмешиваться в дела любого штата, который ему не нравится. Это прямой шаг к авторитаризму", – заявил Ньюсом.
Он подчеркнул, что местная полиция была способна справиться с протестами, и развертывание Нацгвардии было ненужным. В свою очередь, Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что присутствие военных лишь "провоцирует население" и обостряет ситуацию.
Трамп оправдал развертывание Нацгвардии необходимостью "восстановления закона и порядка", утверждая, что без военного присутствия Лос-Анджелес "горел бы". А к примеру министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила демократов в "мягкой" политике в отношении иммиграции и протестов. А развертывание войск, по ее словам, было оправданным для обеспечения безопасности.
Последствия для Трампа и демократов
Протесты постепенно переходят от локальных столкновений к более скоординированным и массовым акциям. Однако их дальнейшая динамика зависит от слишком большого количества факторов. Ключевой – действия правоохранительных органов. Но пока протесты позволяют обоим лагерям получать политические баллы.
Демократам и Ньюсому – получать благосклонность левонастроенной молодежи на критике "незаконных" действий Трампа. В то же время губернатор Калифорнии находится в сложном положении. Если протесты затянутся, он может получить имидж "слабого" и потерять поддержку умеренных избирателей среднего класса, которых он пытается отвлечь от Трампа.
С другой стороны, президент США и республиканцы используют эту ситуацию, чтобы показать, что умеют наводить порядок. К тому же борьба с нелегальной миграцией была главной темой Трампа на выборах.
Опрос YouGov/CBS News, проведенный 4-6 июня – до протестов – показал, что 54% американцев поддерживают программу депортации Трампа, направленную на иммигрантов без документов, кроме того, 51% одобряет проведение обысков агентами ICE.
Опрос YouGov, проведенный 9-10 июня – уже после начала протестов – показал, что только 34% американцев поддерживают отправку морских пехотинцев в Лос-Анджелес, тогда как 47% – не одобряют. При этом, 56 % считают, что ситуацию должны решать органы власти штатов и местного самоуправления, а не федеральное правительство.
Вместе с тем, для команды Трампа важно "не перегнуть палку", чтобы его действия не воспринимались как авторитарные умеренным электоратом. Впрочем, пока все получается наоборот.
При написании материала использовались заявления американских политиков, данные социологических опросов, публикации CNN, Politico, The New York Times, The Newsweek.
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