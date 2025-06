Трамп против Калифорнии. Почему рейды против мигрантов вызвали бунты в США

А 14 июня, в день рождения Трампа, по всей стране прошли масштабные митинги под лозунгом "No Kings" (никаких королей), направленные в целом против политики Трампа. Сотни тысяч американцев вышли на улицы в 2 тысячах городов. К слову, в день рождения Трампа также состоялся военный парад.

При написании материала использовались заявления американских политиков, данные социологических опросов, публикации CNN, Politico, The New York Times, The Newsweek.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.