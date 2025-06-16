Трамп против Калифорнии. Почему рейды против мигрантов вызвали бунты в США

В американском Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционных рейдов, которые уже получили яркий политический оттенок.

РБК-Украина рассказывает о причинах протестов, реакции на них Дональда Трампа и о политическом подтексте событий.

Главное:

Как локальные протесты повлияли на политику в США?

Почему Трамп и губернатор Калифорнии не могут прийти к согласию?

Как протесты могут использовать Трамп и его противники?

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп столкнулся с первым по-настоящему серьезным вызовом внутри страны. В одном из крупнейших городов страны – Лос-Анджелесе – вспыхнули протесты против жестких действий Миграционной и таможенной правоохранительной службы (ICE).

6 июня Служба начала серию рейдов, направленных на задержание нелегальных мигрантов. ICE задержала не менее 100 человек, в том числе и тех, кто не был замечен в криминале. Рейды проводили федеральные агенты в тактическом снаряжении, что вызвало возмущение местных общин, особенно в районах, где много выходцев из Латинской Америки. Местные жители и активисты восприняли эти действия как агрессивные и направленные на запугивание иммигрантов.

Не случайно, что это произошло именно в Калифорнии. Штат стабильно голосует за демократов, которые являются оппонентами Трампа и одновременно доля людей латиноамериканского происхождения в нем выше, чем где-либо.

Буквально на третий день протестов, которые часто переходили в массовые беспорядки, в ситуацию вмешалась центральная власть. Дональд Трамп самовольно подчинил себе Национальную гвардию штата Калифорния. В Лос-Анджелесе, хоть не сразу, но ввели комендантский час. Впоследствии протесты перекинулись на другие города по всем США, хотя и не стали такими массовыми как в Калифорнии.

Кроме того, Трамп отправил в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев. В администрации президента США решение обосновали "усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий".

А 14 июня, в день рождения Трампа, по всей стране прошли масштабные митинги под лозунгом "No Kings" (никаких королей), направленные в целом против политики Трампа. Сотни тысяч американцев вышли на улицы в 2 тысячах городов. К слову, в день рождения Трампа также состоялся военный парад.

От протестов до политического противостояния

Несмотря на то, что протесты продолжаются, главным в этой ситуации является политический подтекст. Как правило, президент подчиняет себе Национальную гвардию по обращению губернатора штата, когда на местном уровне не удается преодолеть кризис. Это может происходить не только в случае беспорядков, но и, например, стихийных бедствий и других подобных ситуаций.

Однако на этот раз Трамп взял под контроль Нацгвардию самостоятельно, без обращения губернатора. Такой шаг является беспрецедентным в современной истории США. Это произошло впервые с 1965 года. Тогда президент Линдон Джонсон подчинил себе Национальную гвардию штата Алабама, чтобы защитить участников марша за гражданские права от сторонников сегрегации и адептов "Ку-клус-клана".

Протестующие в Лос-Анджелесе (фото: Getty Images)

Политические оппоненты Трампа, в частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, называют действия Трампа "незаконными" и "умышленно провокационными".

"Трамп хочет нарушить Конституцию и вмешиваться в дела любого штата, который ему не нравится. Это прямой шаг к авторитаризму", – заявил Ньюсом.

Он подчеркнул, что местная полиция была способна справиться с протестами, и развертывание Нацгвардии было ненужным. В свою очередь, Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что присутствие военных лишь "провоцирует население" и обостряет ситуацию.

Трамп оправдал развертывание Нацгвардии необходимостью "восстановления закона и порядка", утверждая, что без военного присутствия Лос-Анджелес "горел бы". А к примеру министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила демократов в "мягкой" политике в отношении иммиграции и протестов. А развертывание войск, по ее словам, было оправданным для обеспечения безопасности.

Последствия для Трампа и демократов

Протесты постепенно переходят от локальных столкновений к более скоординированным и массовым акциям. Однако их дальнейшая динамика зависит от слишком большого количества факторов. Ключевой – действия правоохранительных органов. Но пока протесты позволяют обоим лагерям получать политические баллы.

Демократам и Ньюсому – получать благосклонность левонастроенной молодежи на критике "незаконных" действий Трампа. В то же время губернатор Калифорнии находится в сложном положении. Если протесты затянутся, он может получить имидж "слабого" и потерять поддержку умеренных избирателей среднего класса, которых он пытается отвлечь от Трампа.

С другой стороны, президент США и республиканцы используют эту ситуацию, чтобы показать, что умеют наводить порядок. К тому же борьба с нелегальной миграцией была главной темой Трампа на выборах.

Опрос YouGov/CBS News, проведенный 4-6 июня – до протестов – показал, что 54% американцев поддерживают программу депортации Трампа, направленную на иммигрантов без документов, кроме того, 51% одобряет проведение обысков агентами ICE.

Опрос YouGov, проведенный 9-10 июня – уже после начала протестов – показал, что только 34% американцев поддерживают отправку морских пехотинцев в Лос-Анджелес, тогда как 47% – не одобряют. При этом, 56 % считают, что ситуацию должны решать органы власти штатов и местного самоуправления, а не федеральное правительство.

Вместе с тем, для команды Трампа важно "не перегнуть палку", чтобы его действия не воспринимались как авторитарные умеренным электоратом. Впрочем, пока все получается наоборот.