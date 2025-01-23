Суд заблокував указ Трампа про заборону громадянства США за народженням

Федеральний суддя у США наклав 14-денну заборону на виконання указу про обмеження американського громадянства за правом народження. Його президент Дональд Трамп підписав 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Федеральний суддя Джон Коугенур задовольнив запит генерального прокурора Вашингтона Ніка Брауна та трьох інших, очолюваних Демократичною партією, щодо екстреного розпорядження про заборону на 14 днів указу Трампа про обмеження громадянства США за правом народження.

"Я працюю суддею вже понад чотири десятиліття і не можу пригадати жодної справи, в якій питання, що розглядається, було б настільки ж чітким, як у цій", - зазначив Коугенур.

Зазначається, що штати, очолювані Демократичною партією, домагаються тимчасового блокування, оскільки виконавчий указ Трампа є грубим порушенням 14-ї поправки до Конституції, яка гарантує громадянство всім дітям, народженим на території США і підпорядкованим їх юрисдикції.