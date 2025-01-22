Громадянства США за правом народження не буде? Що вирішив Трамп і чому "посипалися" позови

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скасування так званого "права землі". Тобто на автоматичне надання громадянства будь-якій особі, яка народилася на території Сполучених Штатів.

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Трамп скасував громадянство за правом народження? Що сталося

Згідно з 14-ю поправкою конституції США, усі особи, які народилися або були натуралізовані у США і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому проживають.

У виконавчому указі Трамп посилається на те, що поправка ніколи не поширювала громадянство на всіх, хто народився у США. І завжди виключала з права на громадянство за народженням дітей, які народилися в США, але не підпадали під їхню юрисдикцію.

Серед цих категорій ті, у кого на момент народження:

мати незаконного перебувала в країні, а батько не був громадянином або законним постійним жителем США

мати перебувала в країні на законних підставах, але тимчасово (за безвізовим режимом або з туристичною, робочою чи студентською візою), а батько не був громадянином США або законним постійним жителем

Трамп розпорядився не приймати заяви на громадянство і не видавати документи, що визнають громадянство США для вищевказаних категорій.

Виконавчий указ президента стає законом без необхідності схвалення Конгресу. Але закон не має ретроспективної дії, тобто не стосується тих, хто народився у США раніше. І не застосовуватиметься до дітей, які з'являться на світ протягом ще 30 днів.

Трамп давно обіцяв змінити політику США в цій галузі. Його указ за фактом спрямований на відмову в наданні громадянства дітям мігрантів, які перебувають у країні або нелегально, або за тимчасовими візами.

Однак є побоювання, що в країні, де громадянство за "правом землі" давно вкоренилося як цінність, спроба нового президента скасувати це право для майбутніх поколінь може призвести до політики, спеціально націленої проти "кольорових спільнот", пише The Guardian.

Залишається незрозумілим, як саме буде реалізовано цей механізм. Ініціатива Трампа вже зіткнулася з юридичними перешкодами - ціла низка штатів подали до суду на федеральний уряд.

Що таке громадянство за правом народження у США

Принцип "jus soli" (з латинської "право землі") сягає корінням в англійське право. Яке ще століття тому свідчило, що всі народжені в Англії є її підданими.

Необмежене громадянство за правом народження в США випливає з американської конституції. До другої половини XIX століття воно стосувалося лише білих американців. Зокрема, у 1857 року Верховний суд у справі "Дред Скотт проти Сенфорда" постановив, що нащадки чорношкірих рабів - афроамериканці - не можуть бути громадянами.

Усе змінилося після Громадянської війни. 13-та поправка до конституції скасувала рабство 1865 року, а три роки потому 14-та поправка закріпила право на громадянство для колишніх рабів, які народилися в Америці.

Таким чином, принцип, згідно з яким народжені та натуралізовані в США і під їхньою юрисдикцією, є громадянами, поряд із низкою пов'язаних законів ліг в основу сучасної політики громадянства за правом народження.

Прихильники жорсткої лінії вважають, що ця політика є "великим магнітом для нелегальної міграції". І що вона заохочує вагітних жінок без документів перетинати кордон. Таке явище зневажливо називають "батьківським туризмом" і "народженням дитини-якоря".

Чи є рішення суду про громадянство для дітей мігрантів

Після ратифікації 14-ї поправки американці активно виступали проти мігрантів, особливо китайських робітників. Невдовзі Конгрес ухвалив закон, який суттєво обмежив міграцію з Китаю і ускладнив життя тим, хто вже перебував у країні.

Крапку в цьому питанні поставила справа "Вонг Кім Арк проти США". Вонг був дитиною китайських мігрантів, але народився вже на території США. Він вирушив до Китаю, щоб побачити родичів, проте йому відмовили у в'їзді до США, коли він повертався додому. Підставою стало те, що він не був американським громадянином.

Верховний суд подивився на ситуацію інакше. Судді винесли рішення на користь Вонга і визнали його громадянином США, незважаючи на те, що в батьків-мігрантів не було можливості натуралізуватися.

"Ця справа підтвердила, що незалежно від раси чи імміграційного статусу батьків усі особи, які народилися у Сполучених Штатах, мають право на всі права, що надає громадянство", - цитує BBC директорку Центру досліджень історії імміграції в Університеті Міннесоти Еріку Лі.

Відтоді суд не переглядав цього питання. Зазначимо, у США діє прецедентне право, тож на рішення 100-річної давнини можуть посилатися і сьогодні.

Хто не може стати громадянином, навіть якщо народився у США

Попри поправку в конституції були і є винятки з принципу "jus soli". Наприклад, до ухвалення окремого закону 1924 року громадянами США не визнавалися представники корінних індіанських народів.

В американському законодавстві розрізняють підданство і громадянство (citizenship). Жителі неінкорпорованих територій Пуерто-Ріко, Гуам, Північні Маріанські Острови, Американські Віргінські острови є підданими і громадянами США.

У той час як жителі Американського Самоа, згідно з рішенням Верховного суду від 2021 року, є підданими, але їм автоматично не гарантується громадянство за правом народження, якщо Конгрес не ухвалить відповідний закон.

На громадянство за правом народження не можуть претендувати діти іноземних дипломатів. Або в більш жорсткому сценарії - "діти ворожих окупантів".

Водночас народжений за межами США іноземець може отримати американське громадянство за умови, що бодай один із його батьків є громадянином Сполучених Штатів. Це правило поширюється лише на одне покоління.

На скількох людей це може вплинути

За даними Pew Research, у 2016 році в США у нелегальних мігрантів народилося близько 250 000 дітей. А до 2022 року (останній рік, за яким є дані) могли народитися 1,2 млн дітей.

Але оскільки у них теж будуть діти, сукупний ефект скасування громадянства за правом народження може збільшити кількість нелегалів до 4,7 млн до 2050 року, з'ясував аналітичний центр Migration Policy Institute.

У грудні 2024-го Трамп казав, що не хоче руйнувати сім'ї, тому народжені у США діти нелегальних мігрантів мають бути депортовані разом із батьками.

Де ще є громадянство за правом народження

"Ми маємо покласти цьому край. Ми єдина країна, де воно є", - раніше критикував Трамп громадянство за правом народження.

Але це не так. На сьогодні понад 30 країн практикують автоматичне право "jus soli" без обмежень майже у всіх випадках. Більшість цих країн розташовані в західній півкулі, включно з Канадою та Мексикою.

В інших регіонах світу це право менш поширене. Австралія та Велика Британія допускають автоматичне громадянство для дитини, якщо один із батьків є громадянином або постійним жителем.

Наприклад, в Україні громадянство надається народженій на її території дитині, якщо:

вона не набуває іноземного громадянства за "правом крові" від батьків

її батькам надано притулок або статус біженця

вона є особою без громадянства (або громадянство невідоме)

Що може завадити Трампу

Більшість юристів сходяться на думці, що Дональд Трамп не може скасувати право на громадянство для дітей мігрантів виконавчим указом.

"Він робить те, що засмутить багатьох людей, але зрештою це вирішуватиме суд. Це не те, що він може вирішити самостійно", - цитує BBC конституційну експертку і професорку юрфаку Університету Вірджинії Сайкрішну Пракаш.

Скасувати "право землі" може поправка до конституції, але для цього треба дві третини голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті. А також схвалення щонайменше трьох чвертей штатів.

Зараз це малоймовірно, оскільки в обох палатах Конгресу мінімальна більшість у республіканців, причому не всі вони є прихильниками жорсткої лінії проти мігрантів. Та й майже два десятки штатів уже подали позов на федеральний уряд.

Коаліція з 18 штатів, включно з Нью-Джерсі, Нью-Йорком і Каліфорнією, звернулися до суду в Массачусетсі з вимогою скасувати указ Трампа. Інша група штатів - Аризона, Орегон, Іллінойс і Вашингтон - подала окремий позов у Сіетлі. Розгляд очікується завтра, 23 січня.

"Конституція не може бути яснішою: громадянство дітей, народжених у Сполучених Штатах, не залежить від громадянства їхніх батьків. Цей принцип має основоположне значення для того, хто ми є як нація і що означає бути американцем", - заявив губернатор-демократ Нью-Джерсі Філ Мерфі.

За словами генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс, дії Трампа "не просто неконституційні, а вкрай небезпечні". Зрештою справа може дійти до Верховного суду, в якому судді-консерватори переважають за чисельністю лібералів (6 проти 3).

Напередодні в Овальному кабінеті репортер запитав Трампа, чи може суд оголосити його указ неконституційним. "Можливо. Думаю, у нас є вагомі підстави. Але ви можете мати рацію. Ми це з'ясуємо", - відповів американський президент.

При підготовці тексту використовували текст президентського указу Дональда Трампа, публікації BBC, The Guardian і The Washington Post.