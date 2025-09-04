Трамп просить Верховний суд підтримати його глобальні мита

Президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням підтримати глобальні мита, після визнання їх незаконними Апеляційним судом.

Згідно з судовими документами, апеляція передбачає розгляд справи у максимально прискореному порядку з аргументами вже на початку листопада.

Наразі введені тарифи залишаються чинними, адже Апеляційний суд призупинив своє рішення, щоб дати Трампу час спробувати оскаржити його у Верховному суді.

Фінансові ризики

Видання зазначає, що фінансові ставки роблять "митну справу" однією з найбільших за всю історію Верховного суду.

Аналітик Bloomberg Economics Кріс Кеннеді зазначив, що поразка Трампа у справі знизила б середній чинний тариф у США з нинішніх 16,3% щонайменше удвічі та могла б змусити уряд повернути десятки мільярдів доларів. Це також могло б зруйнувати попередні торговельні угоди, які Трамп досягнув із деякими країнами.

Головний юрист адміністрації у Верховному суді (генеральний соліситор) Джон Сауер заявив суду, що рішення Апеляційного суду "поставило під загрозу поточні зовнішньополітичні переговори та створює ризики для рамкових угод".

"Якщо не скасувати це рішення, то воно, на думку президента, односторонньо роззброїть Сполучені Штати та дозволить іншим країнам тримати економіку Америки у заручниках завдяки своїй політиці торговельної відплати", - зазначив Сауер.

Міністерство юстиції поінформувало суддів, що противники тарифів погодилися на швидкий розгляд справи.

Оперативний розгляд

У Bloomberg зазначили, що розгляд справи на початку листопада дозволив би суду винести рішення до кінця року, хоча за регламентом, термін його розгляду триває до середини 2026 року.

Вірогідність того, що Верховний суд виграє цю справу дуже висока, але все буде залежати від суддів. Адміністрація Трампа попросила ухвалити остаточне рішення до 10 вересня.

Оскаржувані податки включають тарифи Трампа від 2 квітня під назвою "День визволення", які передбачають мита у розмірі від 10% до 50% на більшість імпортованих товарів у США залежно від країни походження.

Видання нагадало, що митні тарифи від 2 квітня стали найбільшим підвищенням імпортних податків у США з 1930 року, коли діяли мита Смута-Гоулі, та підняли середній рівень тарифів у країні до найвищої позначки більш ніж за століття.

Трамп позиціонував тарифи як критично важливі, щоб вирівняти умови для американських компаній та працівників на тлі хронічних торговельних дефіцитів.

Однак чиновники його адміністрації публічно применшували значення судових процесів, заявляючи, що більшість тарифів президента можна запроваджувати іншими методами.

Водночас, тарифів Трампа на сталь, алюміній та автомобілі це оскарження безпосередньо не стосується, адже вони були введені за іншим законом.

Мита щодо Канади і Мексики

Апеляція Трампа також охоплює тарифи, які президент запровадив щодо Канади, Мексики та Китаю, обґрунтовуючи це боротьбою з торгівлею фентанілом. Справа складається з окремих позовів, поданих штатами під керівництвом демократів і групою малих бізнесів.

У Bloomberg переконані, що ця апеляція стане випробуванням для Верховного суду з консервативною більшістю, який досі переважно ставав на бік Трампа у питаннях, де він заявляв про повноваження, яких його попередники ніколи не мали.

Якщо судді погодяться розглядати справу, вони стикнуться із законом, що дає президенту низку інструментів для реагування на надзвичайні ситуації у сфері нацбезпеки, зовнішньої політики та економіки, але прямо не згадує тарифи як один із таких інструментів.

Що говорить Конституція

Конституція США передає повноваження щодо тарифів Конгресу, і ключове питання справи полягає в тому, чи делегували законодавці це право президенту.

Верховний суд у подібних випадках раніше вимагав від Конгресу чітко прописувати передачу своїх повноважень у питаннях великого економічного чи політичного значення.

Генеральний соліситор Джон Сауер заявив суддям, що "право "регулювати імпорт" передбачає повноваження накладати тарифи чи мита на імпорт".

Позивачі у судах нижчої інстанції також стверджували, що торговельний дефіцит не є тією "незвичайною та надзвичайною загрозою", що вимагається законом для запуску надзвичайних президентських повноважень.

"Рішення на користь Трампа з цього питання потенційно залишило б дуже мало, якщо взагалі залишило б, обмежень для можливості президента оголошувати надзвичайний стан і накладати нові тарифи як відповідь", - підсумувало видання Bloomberg.