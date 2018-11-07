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Трамп: проміжні вибори в США - це "приголомшливий успіх"

Новини » Політика    07.11.2018 - 08:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп подякував усім виборцям

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що проміжні вибори, які відбулися у США, "приголомшливо успішні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа Twitter.

Також Трамп подякував усім виборцям.

Трамп: проміжні вибори в США - це &quot;приголомшливий успіх&quot;Трамп: проміжні вибори в США - це &quot;приголомшливий успіх&quot;

Нагадаємо, вибори в конгрес США відбулися 6 листопада. Згідно із попередніми даними проміжних виборів до нижньої палати Конгресу США, демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для більшості.

У той же час, Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.

Перемога республіканців у Сенаті робить неможливою реалізацію процедури імпічменту президента США. Незважаючи на те, що демократи здобувають перемогу в Палаті представників, без підтримки двох третин Сенату, у них не вийде прийняти таке рішення.

Крім того, як повідомлялося, влада США отримала повідомлення про декілька "обмежених" спроб введення в оману американських виборців у соціальних мережах.

 

 

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