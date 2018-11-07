В США в ходе выборов в Конгресс зафиксировали попытки дезинформации

Фото: выборы в США (GettyImages)

Правительство США расследует появление дезинформационных постов в день промежуточных выборов в Конгресс

Власти Соединенных Штатов получили сообщения о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение американских избирателей в социальных сетях. Об этом сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что правительство расследует появление дезинформационных постов в день промежуточных выборов в Конгресс США совместно с правоохранительными органами и руководством социальных сетей.

Собеседник агентства рассказал, что пока неясно, кто стоит за публикацией подобных сообщений.

Он также не раскрыл содержания публикаций в соцсетях, содержащих дезинформацию, однако сказал, что они были быстро удалены.

Напомним, Великобритания просит Евросоюз расследовать дело компании Facebook, касающееся обвинений в злоупотреблениях данными пользователей, в том числе через компанию Cambridge Analytica. Экспертов интересует, в частности, политическая реклама, распространяемая подозрительными аккаунтами в обход правил соцсети, согласно которым, заказчик политической рекламы должен предоставить информацию о себе и о том, кто ее оплатил.