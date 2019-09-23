Пристайко назвал основные задания встречи Зеленского и Трампа

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, стороны должны обсудить ожидания и аспекты двухсторонних отношений

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные задания украинской стороны во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, Зеленский и Трамп во время встречи в Нью-Йорке установят личный контакт, обсудят ожидания относительно двусторонних отношений и их практические аспекты.

"Встреча с Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого, и это не будет встреча на полях, рукопожатие. Оба президента нашли время. В то же время часовая встреча, во время которой прежде мы ставим перед собой задачу наладить связь. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону (с Трампом - ред.), но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров", - сказал Пристайко.

Он добавил, что если президентам удастся наладить контакт, будут обсуждаться аспекты двусторонных отношений.

"Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, которым видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживания Украины в войне, - это и есть основные задачи", - заявил Пристайко.

Глава МИД также допустил, что украинская может затронуть вопрос энергетической безопасности Украины.

"Все задачи я не могу вам открыть, но поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США. Иногда это проблемы, иногда - просто бизнес идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", - сообщил Пристайко.

Напомним, 23 сентября Зеленский начал визит в США, который должен продлиться до 26 сентября. В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Встреча с американским лидером состоится 25 сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что американский лидер Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине,