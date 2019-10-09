Трамп раскритиковал начало военной операции Турции в Сирии

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США назвал плохой идеей начало Турцией военной операции в Сирии

Соединенные Штаты Америки не поддержали начало Турцией военной операции в северной части Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам президента США Дональда Трампа, военная операция Турции, которая началась в среду, 9 октября, в Сирии является плохой идеей.

"Сегодня Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. США не поддерживают эту атаку и дали Турции понять, что эта операция - плохая идея", - заявил Трамп.

Также президент США напомнил, что Турция взяла на себя обязательства, которые она должна выполнять.

"Турция взяла на себя обязательство защищать гражданских лиц, защищать религиозные меньшинства, в том числе христиан, и не допустить возникновения гуманитарного кризиса - и мы будем придерживаться их этого обязательства. Кроме того, Турция в настоящее время несет ответственность за обеспечение того, чтобы все бойцы ИГИЛ, находящиеся в плену, оставались в тюрьме и чтобы ИГИЛ не воссоздали каким-либо образом, в какой-либо форме", - сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп пригрозил уничтожением турецкой экономике, если Турция будет предпринимать "запретные" действия в Сирии.

Напомним, Франция, Великобритания и Германия планируют собрать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за начала военной операции в Сирии. Заседание может состояться в четверг, 10 октября.

Также сообщалось, что по информации курдских сил, в результате турецких бомбардировок погибли двое местных жителей. Авиаударам подверглась деревня Мишаррафа, к западу от Рас-эль-Айна.