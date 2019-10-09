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Трамп розкритикував початок військової операції Туреччини в Сирії

Новини » В світі    09.10.2019 - 22:05
Трамп розкритикував початок військової операції Туреччини в Сирії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США назвав поганою ідеєю початок Туреччиною військової операції в Сирії

Сполучені Штати Америки не підтримали початок Туреччиною військової операції в північній частині Сирії. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайт Білого дому.

За словами президента США Дональда Трампа, військова операція Туреччини, яка почалася в середу, 9 жовтня, в Сирії є поганою ідеєю.

"Сьогодні Туреччина, член НАТО, вторглася в Сирію. США не підтримують цю атаку і дали Туреччини зрозуміти, що ця операція - погана ідея", - заявив Трамп.

Також президент США нагадав, що Туреччина взяла на себе зобов'язання, які вона повинна виконувати.

"Туреччина взяла на себе зобов'язання захищати цивільних осіб, захищати релігійні меншини, в тому числі християн, і не допустити виникнення гуманітарної кризи - і ми будемо дотримуватися цього зобов'язання. Крім того, Туреччина в даний час несе відповідальність за забезпечення того, щоб всі бійці ИГИЛ, що знаходяться в полоні, залишалися у в'язниці і щоб ИГИЛ не відтворили яким-небудь чином, в будь-якій формі", - сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп пригрозив знищенням турецькій економіці, якщо Туреччина буде робити "заборонені" дії в Сирії.

Нагадаємо, Франція, Великобританія і Німеччина планують зібрати екстрене засідання Ради безпеки ООН з початку військової операції в Сирії. Засідання може відбутися в четвер, 10 жовтня.

Також повідомлялося, що за інформацією курдських сил, у результаті турецьких бомбардувань загинули двоє місцевих жителів. Авіаударам зазнало село Мишаррафа, на захід від Рас-ель-Айн.

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Новини України ТурцияДональд Трампвоенная операцияСирія
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