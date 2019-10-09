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Наступление Турции на Сирию угрожает возрождением ИГИЛ, - МИД Германии

Новости » В мире    09.10.2019 - 21:38
Наступление Турции на Сирию угрожает возрождением ИГИЛ, - МИД Германии
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Германия осудила начало военной операции Турции в Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что наступление Турции в Сирии угрожает возрождением ИГИЛ. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Мааса, Германия осуждает начало наступления турецких войск в северо-восточном регионе Сирии и призывает прекратить военные действия.

"Мы осуждаем турецкое наступление на северо-востоке Сирии в самом строгом смысле. Турция рискует дальнейшей дестабилизацией региона и риском возрождения ИГ. Мы призываем Турцию прекратить наступление", - написал глава МИД Германии.

Наступление Турции на Сирию угрожает возрождением ИГИЛ, - МИД Германии

Напомним, Турция начала военную операцию в Сирии в среду, 9 октября. По словам президента Турции Раджепа Эрдогана, это необходимо для создания "безопасной зоны". Для этого турецкие военные планируют очистить регион от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.

По заявлению курдских сил, в результате авиаударов в деревне Мишаррафа, к западу от Рас-эль-Айна погибли двое мирных жителей. Через пограничный район началась массовая эвакуация населения.

Также сообщалось, что Франция, Великобритания и Германия планируют созвать экстренное заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии. Заседание Совбеза может состояться в четверг, 10 октября.

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