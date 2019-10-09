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В Сирии в результате авиаударов погибли мирные жители

Новости » В мире    09.10.2019 - 19:22
В Сирии в результате авиаударов погибли мирные жители
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Курды сообщили, что в результате бомбардировок погибли двое мирных жителей

В результате турецких бомбардировок в Сирии погибли двое мирных жителей. Об этом сообщили представители курдских сил, передает BBC.

По сообщению Сил демократической Сирии (СДС), два мирных жителя были убиты в деревне Мишаррафа, к западу от Рас-эль-Айна. Также сообщается, что жители через пограничный район начали массовую эвакуацию.

Напомним, в среду, 9 октября, Турция начала военную операцию "Источник мира" в северной части Сирии. Как сообщил президент Реджеп Эрдоган, в этой зоне планируется создание "безопасной зоны". Для этого Турция планирует очистить регион от боевиков курдской милиции, которых турецкие власти считают террористами.

После начала военной операции, СДС выступило с призывом к международному сообществу противодействовать Турции. Представители СДС заявляют, что ситуация в районах северной Сирии до сих пор была нормальной, пока Турция не начала спецоперацию. Также они ссылаются на мнение общества, которое якобы не приемлет вторжения на Турции в регион Сирии.

Также РБК-Украина сообщало, что турецкий парламент принял решение о продлении военных операций в Сирии и Иране на один год. Военное пребывание турецких сил в странах продлится до 30 октября 2020 года.

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