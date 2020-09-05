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Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального "Новичком"

Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал информацию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Трамп сказал, что пока еще нет четких доказательств, но он очень рассердится, если эта информация подтвердится.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится", сказал президент США.

Немного позже Трамп все таки отметил, что информация об отравлении Навального "Новичком" может быть правдой.

"Судя по тому, что говорит Германия, это так. В таком случае мы должны очень серьезно к этому относиться", - заявил он.

При этом Трамп не уточнил, предпримут ли США какие-либо действия в ответ на отравление Навального.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный вылетел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо, и самолет экстренно посадили в Омске. В больнице он впал в кому. Его представители заявляли, что в день вылета он ничего не ел, а только выпил чай в аэропорту Томска.

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После перевода в клинику "Шарите" в Берлине немецкие токсикологи определили, что его отравили "Новичком".

По данным Spiegel, следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального.

НАТО в связи с отравлением Навального потребовало от России раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок.

Как писало РБК-Украина, США могут ввести санкции против России из-за отравления Навального.

Отметим, "Новичок" был использован в марте 2018 года в Великобритании против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Это привело к высылке 150 российских дипломатов из стран НАТО.

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Новости Украины НавальныйотравлениеДональд Трамп