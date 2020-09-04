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Следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Spiegel

Берлин, Пятница 04 сентября 2020 16:26
Следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Spiegel
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Следы боевого вещества "Новичок" нашли не только в организме отравленного Алексея Навального (российский оппозиционер), но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм Навального именно с этой водой.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель после того, как подтвердилось отравление Навального, собрала только шесть министров, чтобы не привлекать большого внимание созывом полного кабинета безопасности. На встрече представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервнопаралитических агентов "Новичок".

"Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в поездку… Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, и оставил на ней следы яда", - пишет Spiegel.

Напомним, сегодня НАТО в связи с отравлением Навального потребовало от России раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок.

Кроме того, свою позицию по поводу этого инцидента обозначила и Украина.

20 августа 2020 года Навальный вылетел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо, и самолет экстренно посадили в Омске. В больнице он впал в кому. Его представители заявляли, что в день вылета он ничего не ел, а только выпил чай в аэропорту Томска. После перевода в клинику "Шарите" в Берлине немецкие токсикологи определили, что его отравили "Новичком".

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