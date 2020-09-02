Навального отравили "Новичком": что известно

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

В организме Алексея Навального нашли следы яда класса "Новичок". Сегодня немецкие токсикологи сообщили о результатах теста биоматериалов российского оппозиционера, который с 20 августа находится в коме. РБК-Украина собрало все, что известно об отравлении политика.

Врачи подтверждают интоксикацию ядом типа "Новичок"

2 сентября пресс-служба правительства Германии обнародовала информацию о том, что Алексей Навальный отравлен боевым веществом запрещенного класса "Новичок".

Военные токсикологи лаборатории Бундесвера провели экспертизу биоматериала пациента, по результатам которой получены “недвусмысленные доказательства наличия в организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".

Результаты теста сообщили супруге Навального. Также Берлин проинформирует посла РФ и партнеров в ЕС и НАТО.

Последствия отравления могут быть долгосрочными

Врачи берлинской клиники "Шарите" заявляют, что влияние отравляющего вещества на организм может иметь длительное действие. Медики также отметили, что активность фермента холинэстераза постепенно восстанавливается.

Навальный остается в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.

Комментарии Германии

В ФРГ обсудили полученную от врачей информацию об отравлении российского оппозиционера. В частности, правительство Германии потребовало от РФ объяснений.

"Поразительно, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества в России. Федеральное правительство (Германии, - ред.) самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство должно объяснить произошедшее", - заявили в Кабмине ФРГ.

Ангела Меркель назвала информацию об отравлении Навального тревожной. "Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - заявила канцлер.

Ранее в Германии подтвердили готовность ввести дипломатические санкции в отношении РФ, если будет подтвержден факт причастности к отравлению российских властей, а также, если в РФ откажутся сотрудничать в расследовании отравления оппозиционера.

Реакция РФ

В Кремле пока отрицают получение информации об отравлении Навального. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах по клиническим исследованиям Навального.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что отравление Алексея Навального будут рассматривать как вмешательство во внутренние дела России. По его словам, западные СМИ вели "информационную подготовку" к мнению, что оппозиционера отравили.

Что известно о яде "Новичок"

Химическое вещество типа “Новичок” было разработано в СССР в рамках программы по созданию химического оружия. Имеет нервно-паралитическое действие. Попадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Отравляющее вещество имеет очень высокую токсичность и быстродействие. При попадании в организм связывает белки, которые регулируют передачу нервных импульсов. Нервные сигналы неконтролируемо поступают к тканям, мышцам и органам. В результате происходит перевозбуждение сердечных, дыхательных и других мышц.

В марте 2018 года в Британии ядом типа “Новичок” отравили бывшего российского военного Сергея Скрипаля и его дочь. Оба они выжили, по некоторым данным, сменили личности и выехали в другую страну.

Напомним, Алексей Навальный находится в клинике “Шарите” в коме, куда его привезли 22 августа. До этого в течение двух суток он пребывал в больнице Омска. Российские врачи поставили политику диагноз - нарушение обмена веществ, и заявили, что следов отравления в его организме нет.