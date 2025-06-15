Трамп прокоментував ізраїльську атаку на Іран: США не мали жодного стосунку

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до останнього нападу Ізраїлю на Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.
Водночас він нагадав Тегерану про можливі наслідки агресії проти Америки.
"Якщо Іран будь-яким чином або в будь-якій формі нападе на нас, вся... міць збройних сил США нападе на вас на рівнях, яких ніколи не було", - попередив президент.
Разом із цим Трамп наголосив, що Вашингтон може зіграти посередницьку роль у завершенні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
"Однак ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту", - написав він.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Також ЦАХАЛ ліквідував топ-20 іранських командирів.
Незабаром Іран запустив у відповідь балістичні ракети і дрони, а ввечері, 14 червня, країна здійснила вже п'яту хвилю атак.
У результаті в ізраїльських містах Хайфа і Тармі зафіксовано пошкодження. Також є постраждалі.
Ізраїль у ніч із 14 на 15 червня атакував паливний склад у Тегерані. На місці подій виникла пожежа.
Згідно з інформацією в ЗМІ, Ізраїль атакував паливний склад у районі Шахран на півночі Тегерана. Після цього там почалися пожежі, і в мережі з'являлися кадри палаючого вогню.
Інформаційне агенство Tashin писало, що крім паливного складу, Ізраїль атакував нафтопереробний завод Шахрей на півдні Тегерана, який є одним з найбільших у країні. Аварійні бригади намагалися погасити там пожежу.
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