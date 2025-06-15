Трамп прокомментировал израильскую атаку на Иран: США не имели никакого отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.
В то же время он напомнил Тегерану о возможных последствиях агрессии против Америки.
"Если Иран каким-либо образом или в любой форме нападет на нас, вся... мощь вооруженных сил США нападет на вас на уровнях, которых никогда не было", - предупредил президент.
Вместе с этим Трамп подчеркнул, что Вашингтон может сыграть посредническую роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном.
"Однако мы можем легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал он.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Также ЦАХАЛ ликвидировал топ-20 иранских командиров.
Вскоре Иран запустил в ответ баллистические ракеты и дроны, а вечером, 14 июня, страна осуществила уже пятую волну атак.
В результате в израильских городах Хайфа и Тарми зафиксированы повреждения. Также есть пострадавшие.
Израиль в ночь с 14 на 15 июня атаковал топливный склад в Тегеране. На месте событий возник пожар.
Согласно информации в СМИ, Израиль атаковал топливный склад в районе Шахран на севере Тегерана. После этого там начались пожары, и в сети появлялись кадры горящего огня.
Информационное агенство Tashin писало, что помимо топливного склада, Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод Шахрей на юге Тегерана, который является одним из крупнейших в стране. Аварийные бригады пытались погасить там пожар.
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