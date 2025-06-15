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Трамп прокомментировал израильскую атаку на Иран: США не имели никакого отношения

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

В то же время он напомнил Тегерану о возможных последствиях агрессии против Америки.

"Если Иран каким-либо образом или в любой форме нападет на нас, вся... мощь вооруженных сил США нападет на вас на уровнях, которых никогда не было", - предупредил президент.

Вместе с этим Трамп подчеркнул, что Вашингтон может сыграть посредническую роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном.

"Однако мы можем легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Также ЦАХАЛ ликвидировал топ-20 иранских командиров.

Вскоре Иран запустил в ответ баллистические ракеты и дроны, а вечером, 14 июня, страна осуществила уже пятую волну атак.

В результате в израильских городах Хайфа и Тарми зафиксированы повреждения. Также есть пострадавшие.

Израиль в ночь с 14 на 15 июня атаковал топливный склад в Тегеране. На месте событий возник пожар.

Согласно информации в СМИ, Израиль атаковал топливный склад в районе Шахран на севере Тегерана. После этого там начались пожары, и в сети появлялись кадры горящего огня.

Информационное агенство Tashin писало, что помимо топливного склада, Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод Шахрей на юге Тегерана, который является одним из крупнейших в стране. Аварийные бригады пытались погасить там пожар.

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