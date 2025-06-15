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Ізраїль атакував паливний склад у Тегерані, після чого почалися пожежі, - ЗМІ

Неділя 15 червня 2025 01:01
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Ізраїль атакував паливний склад у Тегерані, після чого почалися пожежі, - ЗМІ Фото: ймовірно, в Тегерані було атаковано цілих 4 об'єкти (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль у ніч із 14 на 15 червня атакував паливний склад у Тегерані. На місці подій виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наThe New York Times і Clash Report.

Згідно з інформацією в ЗМІ, Ізраїль атакував паливний склад у районі Шахран на півночі Тегерана. Після цього там почалися пожежі, і в мережі з'являлися кадри палаючого вогню.

Трохи пізніше NYT написав, що за словами члена енергетичного комітету Торгової палати Ірану, Хаміда Хоссейна, муніципалітет обговорював перенесення паливного складу з житлового району на півночі Тегерана протягом багатьох років. Причиною тому були побоювання, що атака або аварія можуть мати катастрофічні наслідки.

Хосейні уточнив, що склад має щонайменше 11 резервуарів для зберігання і розташований у густонаселеному й заможному районі з висококласними ресторанами, торговими центрами, а також висотними будівлями з басейнами на даху.

Тим часом Clash Report посилаючись на ізраїльський 14 канал стверджує, що літаки Ізраїлю атакували загалом 4 цілі в Тегерані: Міністерство оборони, штаб-квартиру ядерної програми, ядерні лабораторії та нафтові об'єкти.

Оновлено о 01:05

"Міністерство нафти Ірану заявило, що ізраїльські удари завдали ударів по двох паливних складах у Тегерані, підтвердивши повідомлення іранських ЗМІ", - пише The Times of Israel.

За даними міністерства, внаслідок атаки постраждали нафтосховища в Шахрані, на північний захід від Тегерана, і ще одне сховище на південь від міста.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Також ЦАХАЛ ліквідував топ-20 іранських командирів.

Незабаром Іран запустив у відповідь балістичні ракети і дрони, а ввечері, 14 червня, країна здійснила вже п'яту хвилю атак.

У результаті в ізраїльських містах Хайфа і Тармі зафіксовано пошкодження. Також є постраждалі.

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