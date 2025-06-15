Ізраїль атакував паливний склад у Тегерані, після чого почалися пожежі, - ЗМІ

Ізраїль у ніч із 14 на 15 червня атакував паливний склад у Тегерані. На місці подій виникла пожежа.

Згідно з інформацією в ЗМІ, Ізраїль атакував паливний склад у районі Шахран на півночі Тегерана. Після цього там почалися пожежі, і в мережі з'являлися кадри палаючого вогню.

Трохи пізніше NYT написав, що за словами члена енергетичного комітету Торгової палати Ірану, Хаміда Хоссейна, муніципалітет обговорював перенесення паливного складу з житлового району на півночі Тегерана протягом багатьох років. Причиною тому були побоювання, що атака або аварія можуть мати катастрофічні наслідки.

Хосейні уточнив, що склад має щонайменше 11 резервуарів для зберігання і розташований у густонаселеному й заможному районі з висококласними ресторанами, торговими центрами, а також висотними будівлями з басейнами на даху.

Тим часом Clash Report посилаючись на ізраїльський 14 канал стверджує, що літаки Ізраїлю атакували загалом 4 цілі в Тегерані: Міністерство оборони, штаб-квартиру ядерної програми, ядерні лабораторії та нафтові об'єкти.

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"Міністерство нафти Ірану заявило, що ізраїльські удари завдали ударів по двох паливних складах у Тегерані, підтвердивши повідомлення іранських ЗМІ", - пише The Times of Israel.

За даними міністерства, внаслідок атаки постраждали нафтосховища в Шахрані, на північний захід від Тегерана, і ще одне сховище на південь від міста.