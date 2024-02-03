Трамп програв суд проти екс-агента МІ6 у справі про звинувачення у зв'язках з РФ

Минулого року лідер Республіканської партії, в контексті цьогорічних президентських виборів у США, подав до суду на колишнього агента МІ-6 Крістофера Стіла та його фірму бізнес-розвідки Orbis у справі за статтею про захист даних. Трамп заявив, що зазнав "значної шкоди і страждань" через публікацію досьє та намагався домогтися від судді рішення про неправдивість оприлюдненої у звіті інформації.

У січні 2017 року досьє Стіла розповсюдила компанія BuzzFeed. У ньому стверджувалося, що президентська кампанія була скомпрометована Федеральною службою безпеки РФ.

Суддя Карен Стейн у четвер, 1 лютого, відхилила позов і зазначила, що Трамп не має жодних шансів отримати компенсацію за будь-які страждання, яких він міг зазнати. І додала, що не планує визначати достовірність інформації у самому досьє.

"Насправді позивач домагається висновків суду для відновлення своєї репутації за обставин, коли він не зміг сформулювати жодного життєздатного засобу правового захисту, який він мав би реальну перспективу отримати", - зазначила Стейн.

Раніше Трамп у судових документах заявляв, що готовий приїхати до Лондона для дачі свідчень у цій справі. Лідер республіканців використовує стратегію для здобуття підтримки лояльних прихильників у нинішній виборчій кампанії. Він виступає у судах, використовуючи 91 кримінальне обвинувачення проти себе, включно зі звинуваченнями у змові з метою скасування виборів 2020 року.

У своїй заяві речник кампанії Трампа сказав, що екс-президент "продовжить боротися за правду і проти брехні, подібної до тієї, яку оприлюднили Стіл та його поплічники".

Стіл, якого Трамп одного разу назвав "нікчемою", був найнятий вашингтонською дослідницькою фірмою у червні 2016 року для вивчення зв'язків Трампа з Росією. Національний комітет Демократичної партії і кампанія Гілларі Клінтон найняли Fusion GPS після того, як Трамп став кандидатом на виборах президента США.

Юристи фірми Стіла стверджували, що позов не має розумних шансів на успіх і що Трамп просто переслідує мету "вендети". За словами юристів Orbis, Трамп має історію "переслідування передбачуваних ворогів та інших осіб, на яких він має зуб".

В Orbis заявили, що досьє ніколи не призначалося для оприлюднення, і Трамп не може покласти на фірму відповідальність лише за публікацію компанією Buzzfeed.

Скандальні проросійські заяви Трампа

Дональд Трамп неодноразово пропонував Україні віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також розповідав, що наша країна програє у війні.

При цьому Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "розумним" і не захотів визнати його воєнним злочинцем.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав повною нісенітницею ймовірні зв'язки Трампа з Росією.

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