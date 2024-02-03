В прошлом году лидер Республиканской партии, в контексте нынешних президентских выборов в США, подал в суд на бывшего агента МI6 Кристофера Стила и его фирму бизнес-разведки Orbis в деле по статье о защите данных. Трамп заявил, что получил "значительный ущерб и страдания" из-за публикации досье и пытался добиться от судьи решения о ложности обнародованной в отчете информации.

В январе 2017 года досье Стила распространила компания BuzzFeed. В нем утверждалось, что президентская кампания была скомпрометирована Федеральной службой безопасности РФ.

Судья Карен Стейн в четверг, 1 февраля, отклонила иск и отметила, что Трамп не имеет никаких шансов получить компенсацию за любые страдания, которые он мог испытать. И добавила, что не планирует определять достоверность информации в самом досье.

"На самом деле истец добивается выводов суда для восстановления своей репутации при обстоятельствах, когда он не смог сформулировать ни одного жизнеспособного средства правовой защиты, которое он имел бы реальную перспективу получить", - сказала Стейн.

Ранее Трамп в судебных документах заявлял, что готов приехать в Лондон для дачи показаний по этому делу. Лидер республиканцев использует стратегию для получения поддержки лояльных сторонников в нынешней избирательной кампании. Он выступает в судах, используя 91 уголовное обвинение против себя, включая обвинения в заговоре с целью отмены выборов 2020 года.

В своем заявлении представитель кампании Трампа сказал, что экс-президент "продолжит бороться за правду и против лжи, подобной той, которую обнародовали Стил и его приспешники".

Стил, которого Трамп однажды назвал "ничтожеством", был нанят вашингтонской исследовательской фирмой в июне 2016 года для изучения связей Трампа с Россией. Национальный комитет Демократической партии и кампания Хиллари Клинтон наняли Fusion GPS после того, как Трамп стал кандидатом на выборах президента США.

Юристы фирмы Стила утверждали, что иск не имеет разумных шансов на успех и что Трамп просто преследует цель "вендетты". По словам юристов Orbis, Трамп имеет историю "преследования предполагаемых врагов и других лиц, на которых он имеет зуб".

В Orbis заявили, что досье никогда не предназначалось для обнародования, и Трамп не может возложить на фирму ответственность только за публикацию компанией Buzzfeed.

Скандальные пророссийские заявления Трампа

Дональд Трамп неоднократно предлагал Украине отдать временно оккупированные территории России. Он также рассказывал, что наша страна проигрывает в войне.

При этом Трамп называл российского диктатора Владимира Путина "умным" и не захотел признать его военным преступником.

В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал полной чушью вероятные связи Трампа с Россией.

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