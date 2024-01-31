"Повна нісенітниця": Буданов розповів, чи вважає Трампа шанувальником Росії
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не вважає колишнього президента США Дональда Трампа прихильником російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.
За словами Буданова, він вважає Трампа "досвідченою людиною".
"Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов.
Він впевнений, що попри бажання Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Буданов відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з холодом.
"Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп - ред.) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації - це повна нісенітниця", - сказав голова ГУР.
Що сказав Трамп
Раніше Трамп заявив, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.
Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться - забрати запаси.
Реакція Зеленського на його заяву
Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна відмовиться від такої пропозиції - віддати свої території - і Трамп припинить допомогу, то як американський лідер діятиме потім у разі можливої окупації країни НАТО внаслідок поразки України?
"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться", - додав він.
Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.
"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай - потім говори", - наголосив президент.
Скандальні заяви Трампа
Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа про війну в Україні.
Зокрема, він неодноразово пропонував нашій владі віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також розповідав, що наша країна програє у війні.
При цьому Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "розумним" і не схотів визнати його військовим злочинцем.
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