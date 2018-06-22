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Трамп продлил санкции против КНДР

НовостиПолитика    22.06.2018 - 19:40
Фото: Дональд Трамп ( Gage Skidmore)
Фото: Дональд Трамп ( Gage Skidmore)

Трамп продолжил действие ограничений, введенных США в период между 2010 и 2017 годами

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против Северной Кореи, несмотря на недавний саммит с лидером КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, согласно сообщению, Трамп продолжил действие ограничений, введенных Соединенными Штатами в период между 2010 и 2017 годами. Срок действия санкций, которые предусматривают, среди прочего, ограничения на импорт и замораживание активов, истекал 26 июня.

"Существование и риск распространения материалов, пригодных для использования оружия на Корейском полуострове, а также действия правительства Северной Кореи по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.

Также добавим, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, эта сделка станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на быстрый старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.

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Теги публикации: КНДР, Дональд Трамп, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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