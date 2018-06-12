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Інтерв'ю

Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі

НовиниПолітика    12.06.2018 - 08:57
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали всеосяжну угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Трампа, дана угода стане критерієм, на яку США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на якнайшвидший старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.

Як зазначає Bloomberg, на даний момент невідомо, що саме міститься в підписаному документі.

Після підписання Трамп назвав Кім Чен Ина "талановитою людиною, яка дуже любить свою країну", запросив його в США і анонсував "багато двосторонніх зустрічей".

 

U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "very important" and "comprehensive" document that will reshape ties https://bloom.bg/2yczpKH

Опубліковано Bloomberg 11 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявляв, що зацікавлений в роботі з Трампом.

 

 

Трамп назвав перші підсумки переговорів з Кім Чен Ином
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Северная Корея, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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