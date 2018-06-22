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Трамп продовжив санкції проти КНДР

НовиниПолітика    22.06.2018 - 19:40
Фото: Дональд Трамп ( Gage Skidmore)
Фото: Дональд Трамп ( Gage Skidmore)

Трамп продовжив дію обмежень, запроваджених США у період між 2010 та 2017 роками

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї, незважаючи на нещодавній саміт з лідером КНДР. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Так, згідно з повідомленням, Трамп продовжив дію обмежень, запроваджених Сполученими Штатами у період між 2010 та 2017 роками. Термін дії санкцій, що передбачають, серед іншого, обмеження на імпорт та замороження активів, завершувався 26 червня.

"Існування та ризик поширення матеріалів, придатних для використання зброї на Корейському півострові, а також дії уряду Північної Кореї як і раніше становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - наголосили в Білому домі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у підписаній за підсумками саміту в Сінгапурі угоді зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова.

Також додамо, що Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами американського лідера, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.

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Теги публікації: КНДР, Дональд Трамп, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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