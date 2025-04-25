Трамп продає мерч з гаслом "Trump 2028", але йому заборонено балотуватися втретє

Третій термін Трампа

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін. Він заявив, що "не жартує" і що є "методи", які дозволили б обійти законодавчі обмеження.

До цього група прихильників Трампа ініціювала зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році.

Видання WSJ писало, що у команді Трампа ще до його перемоги на виборах у 2024 році говорили про можливість третього президентського терміну. За словами адвоката президента США, для цього є юридичні підстави.

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