Трамп продає мерч з гаслом "Trump 2028", але йому заборонено балотуватися втретє

В інтернет-магазині Дональда Трампа почали продавати товари з гаслом "Trump 2028". Саме у 2028 році пройдуть нові президентські вибори у США, але Трампу заборонено балотуватися втретє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
На офіційному сайті Trump Store можна купити червоні кепки за 50 доларів, футболки за 36 доларів і термочохли для напоїв за 18 доларів. В описі до товарів пишуть: "Майбутнє виглядає яскраво! Перепиши правила".
скриншот trumpstore.com
Користувачі соцмереж звернули увагу на світлину сина президента Дональда Трампа - Еріка, який зʼявився в червоній кепці з написом "Trump 2028".
Фото: син президента США Дональда Трампа у новій кепці (x.com/EricTrump)
Як зазначає видання, попри те, що рейтинг Трампа значно впав, він не виключає, що піде на третій термін, хоча Конституція США забороняє це. Ці обмеження встановлені 22-ю поправкою до Конституції США. Відповідно до неї, жодна особа не має права бути обрана президентом більше ніж два рази.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін. Він заявив, що "не жартує" і що є "методи", які дозволили б обійти законодавчі обмеження.
До цього група прихильників Трампа ініціювала зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році.
Видання WSJ писало, що у команді Трампа ще до його перемоги на виборах у 2024 році говорили про можливість третього президентського терміну. За словами адвоката президента США, для цього є юридичні підстави.
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