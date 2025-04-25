Трамп продает мерч с лозунгом "Trump 2028", но ему запрещено баллотироваться третий раз

Третий срок Трампа

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что "не шутит" и что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения.

До этого группа сторонников Трампа инициировала изменение конституции, чтобы позволить ему баллотироваться в 2028 году.

Издание WSJ писало, что в команде Трампа еще до его победы на выборах в 2024 году говорили о возможности третьего президентского срока. По словам адвоката президента США, для этого есть юридические основания.

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