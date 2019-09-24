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Трамп призывает страны отказаться от глобализма

Новости » Политика    24.09.2019 - 18:00
Трамп призывает страны отказаться от глобализма
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил, что будущее принадлежит патриотам

Президент США Дональд Трамп призвал страны всего мира отвергнуть глобализм и выступил в защиту национального суверенитета государств. Об этом он заявил во время выступление на Генеральной Ассамблее ООН, передает Reuters.

Трамп сообщил, что мудрые лидеры ставят на первое место свой народ и страны.

"Свободный мир должен охватывать свои национальные основы. Он не должен пытаться стереть или заменить их. Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам", - сказал президент США.

Напомним, Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать помощь Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. В рамках поездки он примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и проведет встречу с Дональдом Трампом.

Зеленский ожидает, что его встреча с Трампом будет продуктивной. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

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Новости Украины ООНДональд Трамп
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