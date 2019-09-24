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Трамп закликає країни відмовитися від глобалізму

Новини » Політика    24.09.2019 - 18:00
Трамп закликає країни відмовитися від глобалізму
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявив, що майбутнє належить патріотам

Президент США Дональд Трамп закликав країни всього світу відкинути глобалізм і виступив на захист національного суверенітету держав. Про це він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, передає Reuters.

Трамп повідомив, що мудрі лідери ставлять на перше місце свій народ і країни.

"Вільний світ повинен охоплювати свої національні основи. Він не повинен намагатися видалити або замінити їх. Майбутнє не належить глобалістам, майбутнє належить патріотам", - сказав президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати допомогу Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський знаходиться з візитом в США з 23-го по 26 вересня. У рамках поїздки він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН і проведе зустріч з Дональдом Трампом.

Зеленський сподівається, що його зустріч з Трампом буде продуктивною. Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

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