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Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Новости » Политика    28.03.2019 - 15:14
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил, что цена на нефть поднялась слишком высоко

Президент США Дональд Трамп сегодня, 28 марта, в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что цена на нефть поднялась слишком высоко. Об этом он написал в Twitter.

По словам американского президента, цена нефти становится слишком высокой.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти. Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой", - написал Трамп.

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Напомним, сегодня сообщалось, что нефть дешевеет на данных о росте запасов в США. В частности, цена нефти марки Brent сегодня утром, 28 марта 2019 года, опустились ниже отметки 68 долларов за баррель. 

Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США. В то же время профильные аналитики уверены, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи продолжают поддерживать рынки. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,80 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

Добавим, на прошлой неделе замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть. Перед этим  цены не нефть обновили максимумы 2019 года.

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