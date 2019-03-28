Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Фото: цены на нефть начали снижаться (lukoil.ru)

Цены на Brent опустились до отметки 67,35 доллара

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 28 марта 2019 года, опустились ниже отметки 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:07 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,35 доллара. Это на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США. В то же время профильные аналитики уверены, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи продолжают поддерживать рынки. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,80 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея попросит у США продлить "иммунитет" в пакете санкций против Ирана. Это означает, что Сеул планирует в дальнейшем покупать нефть у Ирана.

Отметим, на прошлой неделе замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть. Перед этим цены не нефть обновили максимумы 2019 года.