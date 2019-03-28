ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти

Новини » Політика    28.03.2019 - 15:14
Трамп закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що ціна на нафту піднялася дуже високо

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 28 березня, в черговий раз закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти, заявивши, що ціна на нафту піднялася дуже високо. Про це він написав у Twitter.

За словами американського президента, ціна нафти стає занадто високою.

"Дуже важливо, щоб ОПЕК збільшила видобуток нафти. Світові ринки нестабільні, ціна нафти стає занадто високою", - написав Трамп.

Трамп закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США. Зокрема, ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 березня 2019 року, опустилися нижче позначки 68 доларів за барель.

Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США. Водночас профільні аналітики впевнені, що зусилля ОПЕК+ за скорочення видобутку продовжують підтримувати ринки. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,80 мільйона барелів, у той час як експерти очікували зниження на 1,2 мільйона барелів.

Додамо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту. Перед цим ціни на нафту оновили максимуми 2019 року.

BBC вибачилася перед Порошенком Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України нефтьДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся