Трамп закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що ціна на нафту піднялася дуже високо

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 28 березня, в черговий раз закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти, заявивши, що ціна на нафту піднялася дуже високо. Про це він написав у Twitter.

За словами американського президента, ціна нафти стає занадто високою.

"Дуже важливо, щоб ОПЕК збільшила видобуток нафти. Світові ринки нестабільні, ціна нафти стає занадто високою", - написав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США. Зокрема, ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 березня 2019 року, опустилися нижче позначки 68 доларів за барель.

Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США. Водночас профільні аналітики впевнені, що зусилля ОПЕК+ за скорочення видобутку продовжують підтримувати ринки. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,80 мільйона барелів, у той час як експерти очікували зниження на 1,2 мільйона барелів.

Додамо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту. Перед цим ціни на нафту оновили максимуми 2019 року.